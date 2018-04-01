Азаров рассказал о причинах и последствиях для Украины высылки российских дипломатов

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Киев, 1 апреля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, почему Украина выслала российских дипломатов, и чем такие меры грозят украинцам. Мнением политик поделился в социальной сети Facebook.

Азаров опубликовал видео, в котором ответил на вопрос Евгении из Запорожья о высылке российских дипломатов. Экс-премьер отметил, что Киев «уже давно перестал быть самостоятельным в проведении внешней политики» и «послушно выполняет все то, что ему приказывают его кураторы». К кураторам Азаров отнес «американцев», которые «как-то очень бурно» отреагировали на инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

По словам Азарова, абсурдность обвинений, которые выдвинуло британское руководство в адрес России, бросается в глаза. Политик назвал произошедшее спецоперацией спецслужб и вспомнил похожий случай с отравлением в Великобритании экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко и «грязную копанию по дискредитации российских спортсменов». Азаров отметил, что если бы в вину России можно было поставить хоть что-то, то меры могли бы быть оправданы. Но в данном случае речь, очевидно, идет о провокации.

«Кто совершил это преступление остается за скобками. Совершенно ясно, что это работа спецслужбы и явно не российской. А явно тех, кто заинтересован в колоссальной напряженности международной», — заявил Азаров.

Политик подчеркнул, что Украину используют, втягивая в конфронтацию с Россией.

«Украину все больше и больше используют в абсолютно чуждой для нашей страны политике. Политике вражды с Россией, политике конфронтации с Россией. Эта политика противоречит здравому смыслу даже с точки зрения европейских стран. А уж для Украины она просто губительна», — сообщил экс-премьер.

Он отметил отметил, что на примере последних четырех лет видно, к чему ведет такой подход — к обнищанию людей, отсутствию перспектив и массовому отъезду населения.

«Поэтому чем быстрее народ украинский освободится от этого режима и будет проводить политику соответствующую национальным интересам Украины, тем будет лучше», — подвел итог Николай Азаров.

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