Сирия: в Сети появилось видео с эвакуацией мирных жителей из Восточной Гуты

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Дамаск, 1 апреля. Более 140 тысяч мирных жителей покинули пригород сирийской столицы Восточная Гута через эвакуационные коридоры. Видео эвакуации публикует агентство Fars News.

По данным издания, через эвакуационные коридоры Восточную Гуту покинули 143 тысячи мирных жителей.

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Напомни, ранее Газета.ru со ссылкой на СМИ сообщила, что из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька в Восточной Гуте выведено более 41 тысячи боевиков и членов их семей. В сопровождении сирийской службы безопасности, российской военной полиции и машин скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца их доставили в зону деэскалации «Идлиб».

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