Сирия: ВКС РФ нанесли серию ударов по боевикам «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб

В закладки

Дамаск,1 апреля. ВКС России нанесли серию ударов по позициям террористов формирования «Тахрир аш-Шам», близкого к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Almasdarnews.

Отмечается, что российская авиация нанесла серию ударов на границе провинции Латакия с Турцией. Almasdarnews уточняет, что наступление ВСК РФ началось после попытки боевиков атаковать сирийские правительственные войска в этом районе.

Ранее в Сети были опубликованы записи боев армии САР против боевиков «Тахрир аш-Шам» в пригороде Дамаска Восточная Гута.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.