В Сети появилось видео победного нокаута в бою Поветкина с Прайсом

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Кардиф, 1 апреля. Российский боксер, чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO International и WBA Inter-Continental Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса. Видео с победным нокаутом в сервисе YouTube опубликовал канал «Матч ТВ».

Бой проходил в столице Уэльса Кардифе. Российский боксер в пятом раунде отправил британца в нокаут, записав на свой счет 34-ю победу при всего одном поражении.

Электронное издание Газета.ru сообщает, что Александр Поветкин перед боем почтил память погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Боец вышел на ринг в черной футболке с надписью «Кемерово, мы с тобой! 25.03.2018».

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