Американские дипломаты покинули Генконсульство в Петербурге

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Вашингтон, 1 апреля. Американские дипломаты покинули здание генерального консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге. Последние сотрудники выехали на микроавтобусе Freightliner.

Сообщается также, что комиссия по приему здания уже завершила свою работу. Часть представителей комиссии покинула дипломатическое учреждение.

Американские дипломаты были высланы из Санкт-Петербурга в качестве зеркальной меры, предпринятой в связи с высылкой российских дипломатов из Соединенных Штатов. Поводом для новой волны недружественных мер в отношении России послужило отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Лондон обвинил в его смерти Москву, не представив доказательств этих утверждений.

Накануне бывший посол Великобритании назвал аргументы Соединенного Королевства нелогичными и недостоверными.

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