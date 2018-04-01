Сирия: военные взяли под контроль ряд населенных пунктов в Восточной Гуте

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Дамаск, 1 апреля. Некоторые населенные пункты западной части пригорода сирийской столицы Восточная Гута оказались под полным контролем правительственных войск впервые с начала конфликта в Сирии. Об этом сообщает агентство Al Masdar News.

По данным издания, после отъезда последней партии боевиков и членов их семей сирийские военные вошли в поселки Замалька, Айн-Тарма, Джобар и Арбин.

Напомним, ранее сообщалось, что Восточную Гуту покинули более 41 тысячи боевиков и членов их семей. Всех эвакуированных отправили в зону деэскалации в провинцию Идлиб. По сообщению российского Центр примирения враждующих сторон в Сирии, за ходом эвакуации наблюдали военнослужащие военной полиции ВС РФ.

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