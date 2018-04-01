Путин поздравил с 70-летием Владимира Винокура
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Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста РСФСР и художественного руководителя Государственного театра пародий Владимира Винокура. Текст поздравительной телеграммы обнародован на сайте главы государства.
Российский лидер назвал Винокура замечательным востребованным артистом, а также открытым, искренним и доброжелательным человеком.
«Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца. И потому всегда окружены многочисленными поклонниками, верными и преданными друзьями», — отметил президент РФ.
Накануне Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем актера московского театра «Ленком» Александра Збруева.
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