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Дамаск, 1 апреля. Успехи переговоров с боевиками в пригороде Дамаска Восточная Гута в Сирийской Арабской Республике демонстрируют перспективность диалога с незаконными вооруженными формированиями относительно установления мира. Такое заявление сделал российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Успешная операция по выводу незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам» и группировки «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты показала перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшейся в анклаве радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» к прекращению боевых действий и разоружению», — сказал руководитель Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

Накануне стало известно о масштабной операции в Восточной Гуте, в результате которой были освобождены 34 мирных жителя. В Центре примирения РФ также напомнили, что для жителей населенного пункта Дума продолжает свою работу гуманитарный коридор, в котором есть все необходимое для оказания помощи.

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