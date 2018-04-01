Сирия: 128 человек покинули Восточную Гуту через гумкоридор Мухайям Аль-Вафедин за сутки

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Дамаск, 1 апреля. Через гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафидин пригорода Дамаска Восточная Гута в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток район покинули 128 мирных жителей. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Сегодня через этот коридор вышло 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через гуманитарный коридор Думу покинуло 29 тысяч 230 человек», — сказал руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он добавил, что в гуманитарном коридоре созданы все необходимые условия для оказания помощи мирным жителям.

Накануне RT сообщала об освобождении восьми мирных жителей в пригороде Дамаска Восточная Гута в Сирийской Арабской Республики. Эти люди находились в плену запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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