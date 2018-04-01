Сирия: более 41 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

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Дамаск, 1 апреля. Пригород Дамаска Восточная Гута в Сирийской Арабской Республике покинули 41 тысяча 126 боевиков и членов их семей. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Уточняется, что все они доставлены в провинцию Идлиб.

«Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сообщил глава Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он также отметил, что в рамках беспрецедентной по масштабам операции из плена боевиков удалось освободить 34 заложника.

Накануне RT сообщала об освобождении восьми человек из плена запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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