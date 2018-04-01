Сирия: в ходе масштабной операции в Восточной Гуте освобождены 34 заложника

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Дамаск, 1 апреля. В рамках беспрецедентной по масштабам операции по освобождению заложников в пригороде Дамаска Восточная Гута из плена боевиков были освобождены 34 человека. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

«В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника», — сказал руководитель Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он добавил, что для жителей поселения Дума по-прежнему работает гуманитарный коридор в районе населенного пункта Аль-Вафидин.

Он добавил, что в этом районе созданы все необходимые условия для оказания помощи мирному населению.

Накануне RT сообщала об освобождении восьми заложников из Восточной Гуты в Сирийской Арабской Республике.

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