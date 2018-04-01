Путин: Работы Збруева в кино и театре надолго остаются в памяти зрителей

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Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР и актера московского театра «Ленком» Александра Збруева. Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

Российский лидер отметил, что юбиляр по праву считается одним из самых талантливых актеров страны.

«Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей», — подчеркнул Путин.

Президент России также пожелал Збруеву здоровья и энергии для творчества.

Накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев также поздравил с юбилеем Александра Збруева Об этом писала RT.

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