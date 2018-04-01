Россия обеспокоена информацией об издевательствах над Ярошенко в США

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Вашингтон, 1 апреля. Посольство России в Соединенных Штатах выразило обеспокоенность в связи с поступившей информацией об издевательствах над российским летчиком Константином Ярошенко в американской тюрьме.

В дипломатическом учреждении подчеркнули, что намерены добиваться нормальных условиях его содержания, отвечающих международным стандартам.

«Крайнее беспокойство вызывает поступившая информация об издевательствах над Константином Ярошенко, находящимся в заключении в американской тюрьме. Потребовали от администрации учреждения прекратить нарушение фундаментальных прав российского гражданина», — подчеркивается в заявлении.

Константин Ярошенко был осужден в Соединенных Штатах в 2011 году. Суд признал россиянина виновным в сговоре с целью доставки наркотиков на территорию Соединенных Штатов, — пишет RT.

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