Россия поставила под сомнение объяснения Британии по обыску самолета «Аэрофлота»

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Москва, 1 апреля. Посольство России в Великобритании поставило под сомнение правдивость пояснений МВД Великобритании в связи с прошедшим накануне в лондонском аэропорту «Хитроу» обыске самолета компании «Аэрофлот».

В дипломатическом учреждении отметили, что пояснения Соединенного Королевства только усугубили впечатления от инцидента.

«Это официальное объяснение только усугубляет наши сомнения в отношении реальных намерений группы (пограничников), которая пыталась провести незаконный обыск», — цитирует РИА Новости заявление российского дипломатического учреждения.

Ранее в «Аэрофлоте» выразили недоумение в связи с обыском на борту воздушного лайнера в Лондоне. Об этом писала RT.

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