Эксперты назвали последствия возможного закрытия торгового представительства РФ в Британии

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Москва, 1 апреля. Эксперты оценили последствия вероятного закрытия торгового представительства России в Великобритании.

Большинство специалистов сходится во мнении, что речь идет об очередном недружественном акте Лондона, который существенно не отразится на экономических отношениях Соединенного Королевства с Россией.

По словам доцента МГИМО Николая Торопина, возглавляющего Информационный Офис Совета Европы в РФ, Великобритания не выступает крупным инвестором в экономику России. Глубокие деловые связи между государствами в настоящий момент отсутствуют.

«То есть экономических последствий закрытие торгпредства не вызовет, это лишь очередной недружественный жест Британии в стороны России, каких в последнее время становится все больше», — убежден политолог, слова которого цитирует ФБА «Экономика сегодня».

Ранее бывший британский дипломат назвал обвинения Лондона в адрес России по делу Скрипаля нелогичными и недостоверными.

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