Пушков назвал абсурдным договор Киева с Россией, который готовит МИД Украины

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Москва, 1 апреля. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал провокацией проект договора между Украиной и Россией, который готовит МИД Украины. Соответствующую запись сенатор сделал в социальной сети Twitter.

Готовит госдеп, а не украинский МИД. — Евгений Гулин (@3RNIKPGYzOFRgsy) March 31, 2018

По словам Пушкова, киевские власти в очередной раз «упражняются в зоне вражды и абсурда».

«Новый договор с Россией, который начал готовить украинский МИД, будет очередной провокацией. Это можно предсказать с уверенностью. Ни на что иное киевские власти просто не способны. Очередное упражнение в зоне вражды и абсурда», — убежден Пушков.

Накануне RT сообщало о намерении Украины расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

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