Пушков назвал абсурдным договор Киева с Россией, который готовит МИД Украины
Москва, 1 апреля. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал провокацией проект договора между Украиной и Россией, который готовит МИД Украины. Соответствующую запись сенатор сделал в социальной сети Twitter.
Готовит госдеп, а не украинский МИД.— Евгений Гулин (@3RNIKPGYzOFRgsy) March 31, 2018
По словам Пушкова, киевские власти в очередной раз «упражняются в зоне вражды и абсурда».
«Новый договор с Россией, который начал готовить украинский МИД, будет очередной провокацией. Это можно предсказать с уверенностью. Ни на что иное киевские власти просто не способны. Очередное упражнение в зоне вражды и абсурда», — убежден Пушков.
Накануне RT сообщало о намерении Украины расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.