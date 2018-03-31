Украина хочет ввести санкции против крымских музеев

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Киев, 31 марта. Министерство культуры Украины намерено инициировать введение санкций против руководителей и сотрудников музеев Крыма, якобы причастных к незаконному перемещению культурных ценностей через границу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным», — полагают представители украинского министерства.

Следует отметить, что киевские власти не признают волеизъявление жителей Крыма, в результате которого полуостров вернулся в состав Российской Федерации. Киев рассматривает Крым как «временно оккупированную территорию».

Накануне RT анализировала, зачем Украина создает «полицию Крыма».

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