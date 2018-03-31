Истребители Су-57 смогут сбрасывать самонаводящиеся «Дрели»

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Москва, 31 марта. Российские истребители пятого поколения Су-57 получат возможность нести на борту новейшую авиабомбу «Дрель». Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна-разработчика «Техмаш» Александр Кочкин.

По его словам, «Дрель» может быть применена на всех типах самолетов, включая дальние стратегические бомбардировщики и штурмовики. Кочкин подчеркнул, что при помощи авиабомб можно атаковать объекты, не заходя в зону поражения ПВО противника.

«Самолет сбрасывает бомбу, она планирует, и самоприцеливающиеся боевые элементы накрывают площадь в районе цели», — заключил заместитель руководителя предприятия.

Накануне глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что истребители Су-57 успешно прошли испытания в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщала RT.

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