СБУ закрыла въезд российским дипломатам, высланным из США

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Киев, 31 марта. Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 российским дипломатам, которых Соединенные Штаты Америки выслали из страны. Об этом сообщается на сайте органа.

«Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из ООН в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта», — цитирует RT.

Следует отметить, что Служба безопасности Украины предприняла аналогичные меры в отношении российских дипломатов, высланных из Великобритании в связи с «делом Скрипаля». По словам президента Украины Петра Порошенко, своими действиями Киев выражает солидарность с «британскими партнерами и трансатлантическими союзниками».

Ранее бывший британский дипломат назвал нелогичными и недостоверными обвинения Соединенного Королевства в адрес России по делу Скрипаля. Он добавил, что в Лондоне скорее рады смерти бывшего полковника ГРУ.

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