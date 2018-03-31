К Генконсульству США в Петербурге прибыла комиссия по приему

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Санкт-Петербург, 31 марта. К зданию Генерального консульства Соединенных Штатов на улице Фурштатской в Санкт-Петербурге прибыла комиссия по приему.

Уточняется, что группа людей с документами в руках появилась у дипломатического учреждения в 21.50 мск. По рации доложили, что к зданию прибыла комиссия по приему здания. Десять минут спустя комиссия вошла в помещение, — передает РИА Новости с места событий.

Ранее сообщалось об ответных мерах, предпринятых Российской Федерацией после высылки дипломатов РФ из Соединенных Штатов. В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что американские дипломаты обязаны покинуть страну не позже пятого апреля.

Газета.ru отмечала, что два сотрудника консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

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