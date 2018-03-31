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Москва, 31 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пригород Дамаска Восточная Гута Сирийской Арабской Республики в ближайшее время пойдет по пути восстановления. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова напомнила о завершившейся накануне зачистке одного из последних оплотов террористов в этом районе.

«Есть очевидные подвижки, которые фиксируются и Организацией Объединенных Наций, и гуманитарными организациями, есть процесс выхода людей, освобождения города. И вот немного-немного еще, и Восточная Гута пойдет полностью по пути Алеппо», — убеждена дипломат.

Накануне Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в незаконном вооруженном присутствии в Сирийской Арабской Республике. Она подчеркнула, что действия Вашингтона служат серьезным препятствием на пути к установлению мира в Сирии, — напоминает Газета.ru.

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