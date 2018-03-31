СК РФ использует любую информацию от родственников погибших при пожаре в Кемерово

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Москва, 31 марта. Следственный комитет Российской Федерации использует любую информацию, полученную от родственников погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом завил глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе встречи с пострадавшими и родственниками жертв трагедии.

«Я благодарен вам, друзья, за то, что вы при таком эмоциональном состоянии, которое мне не понять… нам помогаете, и помогайте, пожалуйста. Любую полезную информацию, поверьте, пожалуйста, мы обязательно используем», — сказал Бастрыкин.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 людей, 41 из которых — дети.

Ранее стало известно об аресте Танзилии Комковой, руководившей государственным строительным надзором Кемеровской области до 2014 года. Комкова будет находиться в СИЗО до 25 мая, — уточняет Газета.ru.

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