Бастрыкин наградил героев, спасших людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

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Кемерово, 31 марта. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил жителей Кемерово, которые спасали жизни людей во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в столице Кузбасса.

Бастрыкин провел встречу с горожанами, которые проявили выдающиеся качества во время трагедии в Кемерово и спасли десятки человеческих жизней. Глава СК РФ подчеркнул, что медалей удостоены люди, проявившие подлинное мужество и героизм.

Среди них оказались Александр Калачев (вывел несколько семей с четвертого этажа горящего ТЦ), Кристина Никитина (спасала детей из детской игровой комнаты), Дмитрий Полухин (спас троих детей), Фарзон Салимов (выводил людей из горящего здания).

Бастрыкин добавил, что следствие сделает все возможное для установления истины по делу и наказания виновных.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате трагедии в Кемерово получили две тонны гуманитарной помощи из Азербайджана. Об этом писала Газета.ru.

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