Бывший британский дипломат назвал спекуляцией обвинения в адрес России по делу Скрипаля

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Лондон, 31 марта. Правозащитник и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей указал на многочисленные нестыковки в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Мюррей подчеркнул, что аргументы Лондона недостоверны и нелогичны. По его мнению, политика Соединенного Королевства направлена на разжигание новой «холодной войны». Кроме того, скандал выгоден с точки зрения увеличения бюджета обороны и деятельности спецслужб.

«Такого рода вещи очень полезны для оборонных бюджетов. Это очень хорошая новость для шпионов и служб безопасности», — убежден дипломат.

Он добавил, что формулировка Лондона «весьма вероятно» относительно вины России прикрывает отсутствие у Великобритании доказательств причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля.

«Поневоле возникает чувство, что они скорее рады произошедшему — и даже ждали, что это произойдет», — заключил Мюррей.

Ранее Газета.ru сообщала о стремительном улучшении состояния Юлии Скрипаль, дочери покойного Сергея Скрипаля.

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