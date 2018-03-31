В мессенджере WhatsApp появилась принципиально новая функция

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Москва, 31 марта. В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет осуществлять полную миграцию при смене номера телефона. Новая функция была добавлена в мессенджер для устройств, работающих на операционной системе Android. В ближайшее время ожидается ее появление и для iOS.

Благодаря новой функции пользователи смогут переносить информацию о контактах, настройках и группах WhatsApp после смены номера телефона. Кроме того, функция позволяет оповещать пользователей из списка контактов о смене номера телефона.

В настоящее время новая версия мессенджера проходит бета-тестирование, она будет доступна уже в апреле текущего года.

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