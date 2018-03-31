Защита Магомеда Магомедова предложила суду залог в 2,5 млрд рублей

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Москва, 31 марта. Защита брата совладельца холдинга «Сумма» Магомеда Магомедова предложила суду залог в 2,5 миллиарда рублей для смягчения меры пресечения, передает РИА Новости.

«Предлагаем суду залог в размере 2,5 миллиарда — то есть суммы ущерба, установленной следствием», — сказала его адвокат.

При этом ранее защита Зиявудина Магомедова также предлагала суду залог в сумме 2,5 миллиардов рублей для смягчения меры пресечения, однако суд отклонил ходатайство.

Напомним, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, а также глава одной из компаний, которая входит в состав группы «Сумма» Артур Максидов, были задержаны по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей бюджетных средств.

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