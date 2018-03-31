Правительство РФ выделило 3 млрд рублей на программу «Цифровая экономика»

В закладки

Москва, 31 марта. Правительство Российской Федерации выделило 3 млрд рублей на реализацию первых этапов программы «Цифровая экономика». Соответствующий правовой акт опубликован на сайте органа.

Из документа следует, что средства будут направлены на формирование информационной инфраструктуры, создание исследовательских компетенций и технологических заделов. Еще одной задачей программы является усиление информационной безопасности.

Денежные средства будут распределены в целях реализации государственных программ «Информационное общество (2011–2020 гг.)», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие транспортной системы» и «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности по 2025 годы. Последние три программы рассчитаны на период с 2013 по 2025 годы», — указывается на сайте Кабинета министров России.

Ранее эксперт высказал мнение, что действующий президент РФ Владимир Путин выведет Россию в число мировых лидеров в информационных технологиях.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.