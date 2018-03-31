Россия направила Франции ноту со списком вопросов по «делу Скрипаля»

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Париж, 31 марта. Посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту со списком вопросов по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Об этом сообщает пресс-служба посольства России во Франции.

«Посольство Российской Федерации в Париже направило внешнеполитическому ведомству Франции ноту со списком из 10 вопросов к французской стороне по сфабрикованному против России делу Скрипалей», — говорится в сообщении.

Посольство требует объяснить, на каком основании Франция была привлечена Великобританией к расследованию по «делу Скрипаля». Кроме того посольство интересует, направлял ли Париж официальное уведомление в Организацию по запрещению химического оружия о сотрудничестве в расследовании инцидента в Солсбери.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.

Москва опровергает обвинения британской стороны, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Однако власти Великобритании отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

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