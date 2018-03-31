«Ротор» на последних минутах вырвал победу у «Зенита-2» в матче ФНЛ в Петербурге

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Санкт-Петербург, 31 марта. Волгоградский «Ротор» на последних минутах матча вырвал победу у «Зенита-2» в Санкт-Петербурге в рамках 30 тура первого дивизиона чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч записал на свой счет Николаев, отличившийся на 88-й минуте встречи.

Успех в городе на Неве позволил волгоградскому клубу покинуть зону вылета. В активе «Ротора» теперь 32 очка. Столько же зачетных пунктов у «Луч-Энергии», расположившейся строчкой ниже. «Зенит-2» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. У «сине-бело-голубых» 28 очков.

Ранее сообщалось, что питерский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.

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