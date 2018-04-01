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Сирия, 1 апреля. Сирийские военные уничтожили пикап с вооружением и нескольких бывших членов ИГ1 на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Боевики убили мирного жителя в ходе очередных обстрелов Дамаска. Армия САР готовится к штурму города Дума в Восточной Гуте, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Тахрир аш-Шам» недалеко от Арбина; стягивают технику к Думе в преддверии штурма города; зачищают южный анклав исламистов в Восточной Гуте от остатков вооруженных бандгрупп.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 убила одного и ранила еще двоих жителей Дамаска; продолжает удерживать Думу вместе с «Джейш Аль-Ислам»*****.

«Исламское государство»1: лишилось военного пикапа с вооружением и нескольких боевиков на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в результате обстрела САА.

Международная коалиция: направила отряды подконтрольных боевиков на западный берег Евфрата со своих баз из-под Ат-Танфа и Аш-Шаддади; нанесла авиационные удары по окраинам города Хаджин.

Армия Турции: сворачивает системы связи и управления на северо-западе провинции Алеппо; разминирует территории кантона Африн.

Провинция Дамаск

Ситуация относительно выхода радикалов из Думы до сих пор остается нерешенной. При этом боевики группировок «Джейш Аль-Ислам» и «Джебхат ан-Нусры» продолжают удерживать город и его окрестности, обстреливая северо-восточные окраины Дамаска из стрелкового оружия и минометов. По информации агентства Muraselon, под огнем террористов погиб один из жителей столицы, еще два человека получили ранения.

Сирийская арабская армия (САА) между тем ведет подготовку к штурму Думы, стягивая тяжелое вооружение ближе к населенному пункту, сообщает местный портал Ghouta Media Center. Отмечается, что значительные силы войск САР уже готовы к быстрому перемещению в исходные районы наступления. Отдельные подразделения САА при этом не прекращают оказывать силовое давление на опорные пункты исламистов, рассчитывая вынудить их как можно скорее принять окончательное решение об эвакуации в провинцию Идлиб.

Отдельные части правительственной армии начали зачистку районов города Арбин от остатков террористических бандгрупп, сообщает в сети Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. Ранее основные силы боевиков покинули населенный пункт и направились в Идлиб в рамках договоренностей с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийского правительства. Продолжающие сопротивление джихадисты, однако, не прекращают обстрелы. Отмечается, что в результате ответного удара военнослужащими САА на этом направлении были уничтожены несколько террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок.

Провинция Алеппо

Турецкие подразделения в настоящее время ведут операцию по разминированию населенных пунктов кантона Африн, передает информагентство Anadolu. Сообщается, что перед отступлением курдские Отряды народной самообороны (YPG) оставили большое количество самодельных взрывных устройств, в том числе в жилых районах городов. Ранее уже прогремели несколько взрывов заложенных курдами бомб, в результате чего погибли, в частности, гражданские лица. Сейчас армия Турции также сворачивает системы связи и управления, которые были задействованы в ходе военной операции «Оливковая ветвь». Поддержку Анкаре в рамках данной антикурдской кампании оказывали союзные боевики из оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА)**. Теперь турецкая сторона намерена продолжать операцию против YPG на северо-востоке провинции Алеппо — в районе города Манбидж.

Провинция Дейр-эз-Зор

В пустынных районах к западу от Евфрата вновь были замечены бандформирования боевиков. Согласно сведениям Twitter-канала (@Syria_Hezb_Iran), общая численность групп составляла несколько десятков террористов. Предполагается, что данные отряды были переброшены в провинцию Дейр-эз-Зор после прохождения специальной подготовки на базах вооруженных сил Соединенных Штатов в соседних провинциях Хомс и Хасака. Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов передавал, что американские силы специальных операций формируют на своих военных объектах в городах Ат-Танф и Аш-Шаддади новое вооруженное антиправительственное формирования, в состав которого, в частности, входят бывшие члены «Исламского государства».

Сирийскими военнослужащими в предместьях города Хаджин на восточном берегу Евфрата было замечено прибытие военного пикапа с вооружением к одному из командных пунктов бывших членов ИГ, которые все еще сохраняют высокую активность в этом районе. Согласно данным военных источников Al Masdar News, по автомобилю было нанесено огневое поражение с использованием ПТУР. Боевики открыли ответный огонь из зенитных установок. В ходе перестрелок были ликвидированы и ранены порядка 10 террористов, пикап джихадистов был уничтожен. В рядах войск САР между тем обошлось без потерь.

Как передает портал Euphrates Post, ВВС международной коалиции, возглавляемой США, нанесли серию ударов по окраинам Хаджина к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Сведений о результатах бомбардировки на данный момент не поступало. Пентагон утверждает, что Соединенные Штаты продолжают свою антитеррористическую кампанию в этом районе, однако жертвами авианалетов коалиции нередко становятся мирные граждане, о чем зачастую сообщают местные источники.

Провинция Хама

Три зеленых автобуса, перевозивших боевиков антиправительственных группировок из Восточной Гуты в рамках соглашения об эвакуации, попали в серьезное ДТП на северо-западе провинции Хама. Колонна уже была совсем недалеко от пункта назначения — поселения Аль-Тамиза, расположенного недалеко от границы с соседней Латакией. По уточненным данным новостного канала в Twitter 24 Resistance Axis, в аварии погибли восемь радикалов, еще порядка 20 человек были ранены. Отмечается, что среди пострадавших были также сотрудники сирийского Красного Полумесяца. Окраины Северной Хамы, частично оккупированные исламистскими группировками, прилегают к провинции Идлиб, куда была вывезена основная часть боевиков из восточных окрестностей Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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