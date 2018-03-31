Флаг США снят со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге

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Санкт-Петербург, 31 марта. Флаг США снят со здания американского генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Около 19.25 мск двое сотрудников генерального консульства вышли на балкон третьего этажа, после чего спустили флаг США и вернулись с ним в здание дипмиссии.

Напомним, 29 марта Москва объявила, что закрывают генерального консульства США в Петербурге, потребовав освободить здание дипмиссии не позднее 31 марта. Ранее США выслали из страны 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также потребовали закрыть генеральное консульство России в Сиэтле.

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