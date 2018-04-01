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Сирия, 1 апреля. Курды притесняют арабское население в провинции Ракка. «Джейш Аль-Ислам»***** получила ультиматум от властей САР в Восточной Гуте. «Ан-Нусра»*** нанесла удары по мирным городам на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по убежищам ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора; обстреляли позиции «Ан-Нусры» в северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили пятерых боевиков к северу от Алеппо; обнаружили захоронение солдат САА на востоке города Алеппо; провели ответный обстрел укрепрайонов боевиков в Хаме; выявили тоннель исламистов на северо-востоке от Дамаска.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла позиции САА на юге города Даръа; вела бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Исламское государство»1: потеряло одного из террористов в результате нападения неизвестных в провинции Ракка.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла христианские города на севере провинции Хама; понесла потери в боях с «Тахрир Сурией» к западу от Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»: получила ультиматум от властей САР в Восточной Гуте.

«Файлак Ар-Рахман»: выпустила восемь военнослужащих САА перед эвакуацией в Идлиб из Восточной Гуты; попала в ДТП на пути из Дамаска в Идлиб.

Курды: проводят репрессии среди арабского населения в провинции Ракка.

Международная коалиция: разрушила инфраструктуру Ракки.

Провинция Дамаск

В первой половине дня правительственные подразделения приостановили обстрелы опорных пунктов исламистов «Джейш Аль-Ислам». Как передавал информационный портал Al Masdar News, власти Сирийской Арабской Республики (САР) поставили боевикам ультиматум — в случае отказа от добровольной сдачи территорий, силы САР возобновят боевые действия. Среди основных требований к «Армии Ислама» — обмен пленными. Также боевики обязаны предоставить карту расположения мин, СВУ и подземных тоннелей, передавал Twitter-канал (DamasNow).

Появилась информация о том, что восемь военнослужащих САА были отпущены радикалами «Файлак Ар-Рахман» перед выездом из Восточной Гуты. Отмечалось, что солдаты находились в плену от двух до четырех лет.

Во время зачистки населенного пункта Айн-Тарма от следов присутствия боевиков вооруженной оппозиции, был найден крупный подземный переход исламистов, используемый для хранения оружия, продовольствия и медикаментов, передавал военный источник AMN.

К вечеру стало известно, что три автобуса с исламистами, эвакуировавшимися из Гуты, попали в ДТП, не доехав до Идлиба. Как передавал Twitter-канал (sayed_ridha), не менее пяти человек погибли.

Провинция Алеппо

Западнее столицы провинции в течение всего дня разворачивались столкновения между двумя антиправительственными группировками — «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». По данным военного источника в сети Twitter (sayed_ridha), бои инициировала группировка «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, однако во время вооруженного противостояния у населенного пункта Маклаби «Ан-Нусра» потеряла десятки джихадистов. В то же время вооруженные стычки отмечались в районе города Дарат Изза.

К северу от Алеппо возобновились боестолкновения между радикалами незаконных вооруженных формирований и Сирийской арабской армией (САА). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в результате перестрелок недалеко от ферм Аль-Малах были нейтрализованы как минимум пятеро боевиков.

На восточных окраинах административного центра провинции в квартале Ас-Сукария было обнаружено массовое захоронение военнослужащих САА. Новостное агентство Al Masdar News сообщало о том, что 37 солдат САА, по-видимому, были казнены еще во время оккупации данных территорий джихадистами. Напомним, город Алеппо был полностью зачищен от радикалов 22 декабря 2016 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военные самолеты ВКС России провели воздушную атаку скрытых убежищ так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства» на восточном побережье реки Евфрат в районе населенного пункта Аль-Багоз, передает военный источник в социальной сети Twitter (Zainabtamimi7). Как ранее сообщалось, практически все территории в восточной части Дейр-эз-Зора занимают курдские Демократические силы Сирии**** (SDF), которые, однако, до сих пор не завершили зачистку подконтрольных им территорий от скрывающихся в пустынях и подземных туннелях ИГИЛовцев. Боевики ИГ, в свою очередь, заметно активизировались после переброски части подразделений SDF в Африн.

Провинция Даръа

В минувшие сутки исламисты продолжили обстреливать южные районы города Даръа, несмотря на режим тишины, действующий в провинции. Как передавали телеканал Halab Today TV, а также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), под ударом оказался квартал Аль-Маншия. Оппозиционные СМИ заявляли, что во время обстрела были убиты несколько военнослужащих армии САР, однако данная информация не получила официального подтверждения. В ответ артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по укрепрайонам исламистов вблизи района Тарик Ас-Садд.

В юго-западной части региона у населенных пунктов Аль-Ядуда, Хейт, Джиллен и Аль-Баккар фиксировались столкновения между подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). Сведений о потерях сторон все еще не поступало.

Провинция Ракка

На подконтрольных курдам территориях в Ракке продолжает углубляться гуманитарный кризис. Согласно докладу начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, практически вся инфраструктура была уничтожена вследствие регулярных авианалетов ВВС международной коалиции во главе с США во время боев за Ракку. Население региона страдает не только от отсутствия налаженной системы водоснабжения и коммунальных услуг, но и от вседозволенности курдских радикалов. Напомним, прежде всего курдским репрессиям подвергается арабское население. В первой половине недели из-за этого произошел конфликт между Отрядами народной самообороны (YPG) и местными племенами. Кроме того, стало известно, что курды выпустили из тюрьмы одного из террористов «Исламского государства», причастного к проведению многих казней в Ракке. В результате боевик был застрелен неизвестными, возможно, из числа местных жителей, о чем сообщал военный источник (asharqasouri).

Тем временем в районах, зачищенных от радикалов ИГ Сирийской арабской армией (САА) при поддержке ВКС РФ, были обнаружены три общих могилы, в которых были погребены как минимум 70 сирийских солдат. Как передавал информационный портал Al Masdar News, они были казнены ИГИЛовцами еще во время оккупации данных районов.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама на протяжении всего дня не прекращались интенсивные перестрелки между радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1 и правительственными подразделениями. По данным новостного агентства Al Masdar News, исламисты первыми открыли огонь, обстреляв мирные города Махарде и Аз-Зилакият, в результате чего была повреждена электрическая станция. К счастью, обошлось без жертв среди местных жителей. После этого силы САР нанесли ответные удары по расположениям радикалов «Тахрир Аш-Шам», дислоцирующихся на окраине населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета и Аз-Закат, передавал Twitter-канал (C_Military1). Во второй половине дня несколько боевых вылетов на севере Хамы провели российские ВКС. Точечные авиаудары военных самолетов РФ пришлись по укреплениям джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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