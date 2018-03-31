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Сирия новости 31 марта 22.30: Турция направила конвой в Идлиб, автобусы с боевиками из Гуты попали в ДТП
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    Сирия новости 31 марта 22.30: Турция направила конвой в Идлиб, автобусы с боевиками из Гуты попали в ДТП

    22:30  31 Марта 2018
    8590

    Турция направила конвой в Идлиб

    Сирия, 31 марта. Курды арестовали нескольких мирных жителей в провинции Хасака. Автобусы с эвакуировавшимися из Восточной Гуты боевиками попали в ДТП. Турция направила военный конвой на северо-запад Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: провели боевые вылеты на западе и на севере провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям боевиков у населенного пункта Аль-Ляджат на востоке Даръа.

    Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла двух исламистов в результате столкновений с ИГ1 к югу от Дамаска.

    «Исламское государство»1: организовало взрыв в провинции Киркук в Ираке.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: ведет бои с «Нусрой»*** у населенных пунктов Муссаибин и Телль Маар Табайи на юге Идлиба.

    «Файлак Ар-Рахман»: попала в ДТП во время эвакуации в Идлиб из Восточной Гуты.

    Курды: задержали нескольких мирных жителей в районе города Аль-Нашва в Хасаке.

    ВС Турции: направили военный конвой на северо-запад провинции Идлиб.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военный источник в социальной сети Twitter (dorarsite) сообщает о том, что три автобуса, перевозившие боевиков из Восточной Гуты в провинцию Идлиб, попали в ДТП недалеко от конечного пункта назначения. По предварительным данным, причиной происшествия стало столкновение с грузовиком. Согласно данным Twitter-канала (sayed_ridha), как минимум пять человек погибли. Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

    Между тем к югу от административного центра внезапно вспыхнули боестолкновения между террористами «Исламского государства» и боевиками вооруженной оппозиции, которые базируются в районе лагеря для беженцев «Аль-Ярмук». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (shacur_brk), двое исламистов одной из бригад Сирийской свободной армии (ССА) были убиты.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Интернет-портал Nors For Studies передает, что сирийские военные самолеты возобновили боевые вылеты на востоке провинции Даръа после утренних обстрелов боевиками южных окраин столицы региона. ВВС Сирии нанесли несколько точечных авиаударов по фортификационным сооружениям джихадистов радикальных формирований вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Аль-Ляджат. Согласно информации новостного агентства Masar Press Net, сирийская авиация также провела воздушную атаку недалеко от деревни Хамер. Сведения о нанесенном боевикам уроне пока уточняются.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Российские военные самолеты вновь провели серию боевых вылетов в провинции, ударив по зонам дислокации радикалов террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»1. В первую очередь, под обстрелом авиации РФ оказались военные объекты боевиков в районе ключевого города Джиср Аш-Шугур, расположенного недалеко от границы с провинцией Латакия. Напомним, радикалы, базирующиеся в данном районе, нередко обстреливают территории Латакии, что приводит к жертвам среди мирного населения. Кроме того, ВКС РФ атаковали позиции исламистов на окраине населенного пункта Аль-Дана на севере Идлиба. Как передают военные источники AMN, «Нусра» намеревалась провести антиправительственное наступление, выдвинувшись из данного района.

    Не прекращаются вооруженные столкновения между исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам» и боевиками группировки «Джебхат Тахрир Сурия». По данным военного источника в социальной сети Telegram (EMCnewscenter1), бои разворачиваются в районе населенных пунктов Муссаибин и Телль Маар Табайи, расположенных к югу от административного центра провинции. Сообщается, что радикалы «Тахрир Сурии» атаковали позиции «Ан-Нусры», после того как последняя задержала нескольких человек, подозреваемых в сотрудничестве с «Ахрар Аш-Шам» на западе региона.

    Тем временем, как передает Twitter-канал (haskologlu), на территорию Идлиба в район Аль-Сирман вошел военный конвой вооруженных сил Турции. В составе колонны помимо военнослужащих находились 12 единиц военной техники. Местные активисты полагают, что Анкара намеревается укрепить пункты наблюдения, установленные в провинции для мониторинга за соблюдением перемирия.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что курдские Отряды народной самообороны (YPG) задержали нескольких мирных жителей в районе населенного пункта Аль-Нашва в Хасаке по непонятным причинам. Местные активисты передают, что курдские радикалы произвели аресты среди арабского населения за то, что те отказались выступать на стороне Демократических сил Сирии**** (SDF). Напомним, ранее также неоднократно поступали сообщения о том, что представители арабской общины постоянно подвергаются нападкам курдов.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Прогремел очередной взрыв в провинции Киркук. По сведениям агентства новостей Al Sumaria News, бомба была заложена в автомобиле сотрудника федеральной полиции. В результате детонации взрывного устройства хозяин машины и его дочь, находившаяся с ним на момент взрыва, получили ранения. Предполагается, что теракт был организован боевиками подпольных групп «Исламского государства», большое количество которых до сих пор сохраняется в стране, несмотря на постоянные спецоперации иракских вооруженных сил.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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