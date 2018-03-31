Первая группа российских дипломатов покинула посольство РФ в Вашингтоне

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Вашингтон, 31 марта. Первая группа российских дипломатов, высылки которых ранее потребовали власти США, благополучно покинули территорию посольства России в Вашингтоне и в ближайшее время вылетят специальным бортом в Москву, передает РИА Новости.

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, Вашингтон покидают 171 человек. Накануне в Вашингтон прибыли два самолета, которые доставят российских дипломатов в Москву. Один из самолетов на обратном пути залетит в Нью-Йорк, где заберет еще 14 семей российских дипломатов.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Позднее премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего британские власти выслали из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности с британскими властями российских дипломатов выслали ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и другие страны.

При этом Вашингтон выслали из США 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также потребовал закрыть генеральное консульство России в Сиэтле.

Москва опровергает обвинения Лондона, требуя предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Однако Лондон отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

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