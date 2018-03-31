МИД РФ призвал россиян «взвесить целесообразность» поездок в Великобританию

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Лондон, 31 марта. Посольство России в Лондоне предупреждает росте антироссийских настроений в Великобритании, а также просит граждан РФ тщательно взвешивать необходимость поездок в Соединенное Королевство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.

В ведомстве отметили, что на фоне антироссийской политики Лондона и угрожающих действий британских властей в отношении российских физических и юридических лиц, гражданам России стоит более тщательно взвешивать необходимость поездок в Великобританию.

«Существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании» — говорится в заявлении посольства.

Напомним, 30 марта таможенная служба Великобритании устроила несанкционированный досмотр самолета А-321 компании «Аэрофлот», который прилетел в лондонский аэропорт «Хитроу» из «Шереметьево». В «Аэрофлоте» заявили, что в момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть борт авиалайнера, оставив командира воздушного судна, который был изолирован в кабине.

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