Госдума не хочет втягивать ОДКБ в «абсурдную войну» России с Западом

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Москва, 1 апреля. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил Федеральному агентству новостей, что он против втягивания союзников России по ОДКБ в противостояние с Великобританией.

По словам Слуцкого, он понимает логику: Великобритания призвала союзников по военному блоку НАТО проявить поддержку и выслать по ее примеру российских дипломатов; по аналогии с ней должна поступить и Россия, обратившись к Казахстану, Армении, Белоруссии и другим государствам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой проявить солидарность.

«Но это война против России, и распространять ее на наших союзников неправильно, — считает Слуцкий. — Тем более что ее абсурдность становится ясной не по дням, а по часам даже в той же Англии. Что же касается параллелей между НАТО и блоком ОДКБ, то давайте будем решать те задачи, ради которых этот блоки и был создан».

Отношения России и Великобритании резко ухудшились после того, как 4 марта в Англии были обнаружены в бессознательном состоянии экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией.

Великобритания без предъявления доказательств обвинила Россию в попытке покушения на их жизнь с использованием химического оружия. Лондон выдворил 23 российских дипломата и призвал партнеров по НАТО и другие страны последовать его примеру. Государства Евросоюза, Украина, Молдавия, США, Канада и Австралия выслали всего более 100 сотрудников российских посольств в своих странах.

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