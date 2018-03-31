Группа «Сумма» заявила о намерении обжаловать арест Зиявудина Магомедова

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Москва, 31 марта. Группа компаний «Сумма» намерена обжаловать решение суда об аресте председателя совета директоров группы Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«В связи с арестом председателя Совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова группа «Сумма» заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать. Готова сотрудничать со следствием», — сообщили в компании.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы на два месяца арестовал совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова. Следствие подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества и хищении 2,5 миллиардов бюджетных средств.

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