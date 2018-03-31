МИД России обнародовал вопросы к Лондону по делу Скрипаля

В закладки

Москва, 31 марта. МИД России опубликовал на сайте список из 14 вопросов, адресованных внешнеполитическому ведомству Британии в связи со сфабрикованным против Москвы «делом Скрипалей».

Москва потребовала от Лондона объяснений, почему РФ отказано в консульском доступе к российским гражданам, пострадавшим на территории Британии. МИД поинтересовался, какие антидоты вводились Сергею и Юлии Скрипаль и какие антидоты были у медиков на месте инцидента при обнаружении пострадавших. Располагают ли британские власти образцом боевого вещества, которое именуют «Новичком», спросили в Москве.

Напомним, что инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Россия категорически отрицает причастность к отравлению Скрипалей и требует передать материалы дела, привести доказательства. Однако Лондон под различными предлогами отказывается от сотрудничества в расследовании.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.