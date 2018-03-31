Экс-президент Киргизии спрогнозировал всплеск революций в странах Запада

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Москва, 31 марта. В ближайшие годы в странах Запада может произойти всплеск социальных протестов и революций. Об этом заявил экс-президент Киргизии Аскар Акаев, выступая на Столыпинском форуме в Москве.

«Хаос продолжается. Я думаю, что выход будет в том, что где-то в 20-х годах мы увидим в западных странах всплеск социальных протестов. А, может, даже революций, когда общество и народы западных стран увидят, что плоды нового подъема экономики полностью достанутся богатым», – сказал Акаев.

Он также добавил, что после этих событий в западных странах появится новое поколение политиков, которые смогут решить социальные проблемы, а также обеспечить подъем и процветание своих государств.

Накануне в Москве открылся Первый Столыпинский форум, в котором принимают участие более 1,5 тысячи предпринимателей, экспертов и представителей власти, а также около 150 журналистов. Участники форума обсуждают стратегию развития экономики и вопрос взаимодействия между властью и бизнесом.

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