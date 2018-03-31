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Вашингтон, 31 марта. Американское издание The Duran опубликовало материал, в котором усомнилось в том, что Британия и весь Запад имеют право обвинять Россию по делу Скрипаля.

«Доказательства», представленные Лондоном по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, не выдерживают критики. СМИ отметили, что странно строить обвинении России на «нескольких слайдах, которые мог создать любой школьник в Power Point».

Издание отмечает, что российские власти уничтожили химическое оружие после распада СССР. К тому же, следствие не знает наверняка, чем были отравлены семья Скрипалей. Позиция Британии, которая под различными предлогами отказывается передавать материалы дела России, также вызывает вопросы. К Юлии Скрипаль, являющейся россиянкой, нет консульского доступа РФ.

The Duran отмечает, что Лондон использовал список «преступлений России» за последние 20 лет, чтобы выслать российских дипломатов. Однако это «прямая манипуляция и шельмование», которая не имеет под собой ни одного доказательства. Журналисты не обошли стороной и инцидент со сбитым «Боингом».

Они напомнили, что в ходе расследования трагедии «были полностью проигнорированы выводы российских следователей о том, что самолет был сбит с территории Украины». Авторы материалы считают, что игнорировать факты неправильно. История о «российским вмешательстве» в выборы в США также не нашла ни одного доказательства, резюмирует The Duran.

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