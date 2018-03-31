Генконсул США в Петербурге объявил о готовности покинуть Россию
Санкт-Петербург, 31 марта. Генеральный консул США в Санкт-Петербурге Томас Лири заявил, что дипломатическое представительство готово к закрытию и выезду из России.
«Мы готовы уехать», — заявил он журналистам, не ответив на вопрос, с каким чувством он покидает Санкт-Петербург.
В настоящее время сотрудники диппредставительства выносят вещи из здания на консульства и грузят их в фургон с дипломатическими номерами.
Напомним, Москва объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить здание консульства в Петербурге до 1 апреля.