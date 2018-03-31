Генконсул США в Петербурге объявил о готовности покинуть Россию

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Санкт-Петербург, 31 марта. Генеральный консул США в Санкт-Петербурге Томас Лири заявил, что дипломатическое представительство готово к закрытию и выезду из России.

«Мы готовы уехать», — заявил он журналистам, не ответив на вопрос, с каким чувством он покидает Санкт-Петербург.

В настоящее время сотрудники диппредставительства выносят вещи из здания на консульства и грузят их в фургон с дипломатическими номерами.

Напомним, Москва объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить здание консульства в Петербурге до 1 апреля.

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