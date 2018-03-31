Уголовное дело по трем статьям возбудили против совладельцев группы «Сумма»

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Москва, 31 марта. Уголовное дело против совладельцев группы «Сумма» возбуждено по трем статьям, в частности, речь идет о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Об этом рассказала пресс-секретарь столичного Тверского суда Анастасия Дзюрко.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедов, а также руководитель одной из входящих в группу «Сумма» компаний Артур Максидов были задержаны правоохранительными органами. Данные действия стали результатом масштабных следственных мероприятий, которые прошли в 25 регионах страны, пишет РИА Новости.

Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве и растратах, Максидова — в мошенничестве, использовании служебного положения. Фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы. Ранее сообщалось об аресте Зиявудина Магомедова до 30 мая.

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