Суд арестовал совладельца холдинга «Сумма» Зиявудина Магомедова

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Москва, 31 марта. Тверской суд Москвы на два месяца арестовал совладельца холдинга «Сумма» Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей бюджетных средств.

Суд постановил избрать Магомедову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 мая. При этом суд отклонил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения под залог на сумму в 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, Зиявудин Магомедов, а также его брат Магомед и глава одной из компаний, которая входят в холдинг «Сумма» Артур Максидов, были задержаны по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 2,5 миллиардов рублей бюджетных средств.

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