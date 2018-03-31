Доктор Ковальков: У Савченко может быть рак — требуется срочная госпитализация

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Москва, 31 марта. Здоровью голодающей восьмой день в киевском СИЗО депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко угрожает серьезная опасность. Открывшаяся у нее рвота с кровью может свидетельствовать об онкологии. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил известный российский врач, доктор медицинских наук, входящий в топ-3 самых востребованных московских диетологов по версии журнала Forbes, основатель «Клиники коррекции веса доктора Ковалькова» Алексей Ковальков.

«Рвота с кровью может означать все что угодно. Начиная от того, что у нее артерии очень близко подходят к желудку, и кислотность желудка разъела эти артерии, и заканчивая онкологией», — полагает специалист».

По мнению Ковалькова, это считается критической ситуацией.

«При таких приступах жизненно необходима экстренная госпитализация. Нужна срочная гастроскопия, нужны другие исследования, чтобы выявить источник рвоты с кровью», — заключает Ковальков.

Другой точки зрения придерживается врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В беседе с ФАН она выразила предположение, что Савченко просто пытается в очередной раз привлечь к себе внимание.

«Рвота с кровью не следствие ее голодания, здесь нужно искать другую причину. В этом должны разобраться врачи, которые курируют Савченко. Может быть, это язва? Вполне. Возможно, что при рвотном рефлексе, который она сама и вызывает, просто поврежден сосуд. Возможно, это связано с неким самотравмированием, которое она делает, чтобы привлечь к себе внимание», — считает Королева.

Эксперт также отметила, что голодной смертью Савченко в СИЗО точно не умрет.

«Есть так называемое парентеральное питание, — говорит она, — когда пациент получает необходимое питание внутривенно, и организм при этом голодным не остается».

Напомним, 23 марта 2018 года решением Шевченковского суда Киева Надежда Савченко была приговорена к двухмесячному аресту. Следствием предъявлены Савченко серьезные обвинения, в том числе подготовка теракта в здании Верховной Рады Украины.

В знак протеста против данного обвинения депутат Верховный Рады с 23 марта не принимает пищу, однако пьет воду. 31 марта ее сестра заявила о том, что у Надежды Савченко появилась рвота с кровью.

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