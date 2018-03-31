Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: Путин, Эрдоган и Рухани исправят расшатанную США и курдами ситуацию в САР на встрече в Анкаре
Спорт
Чемпион мира Петухов завоевал золото в лыжном марафоне Праздника Севера в Мурманске
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Путин, Эрдоган и Рухани исправят расшатанную США и курдами ситуацию в САР на встрече в Анкаре

    19:29  31 Марта 2018
    7090

    Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

    В среду 4 апреля в Анкаре состоится трехсторонняя встреча Турции, Ирана и России на высшем уровне, сообщили представители пресс-центра турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры государств, прежде всего, обсудят вопросы, связанные с урегулированием сирийского конфликта. Также пройдут двусторонние переговоры Владимира Путина с Эрдоганом и Хасана Рухани с главой Турции.

    Напомним, Анкара, Тегеран и Москва выступают гарантами перемирия в Сирии. Это уже не первая подобная трехсторонняя встреча. Прошлая проходила в середине января текущего года в Сочи. Тогда президенты обсуждали, в первую очередь, подготовку к Конгрессу национального диалога сирийского народа.

    По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковника запаса Андрея Кошкина, с тех пор ситуация в арабской республике претерпела серьезные изменения. Сложившаяся обстановка требует немедленного обсуждения на международном уровне, и потому, ожидается, что данные переговоры будут проведены очень своевременно и продуктивно.

    «После той встречи, которая состоялась в Сочи, накопилось немало проблем. Тогда был замысел перевести сирийский конфликт из фазы военного противостояния в плоскость политического урегулирования. Этому был посвящен и Конгресс народа Сирии. Союзники были близки к тому, чтобы полноценно достичь этой цели, однако, конечно, не все участники двинулись в сторону направленных векторов развития», — заметил эксперт.

    Армия Турции в районе Африна

    Конечно, сумятицу в очередной раз внесли Соединенные Штаты и союзные им курдские Демократические силы Сирии (SDF), подчеркнул он. Их деструктивные действия снова отложили срок окончания войны — Вашингтон вновь выступил катализатором нового конфликта, спровоцировав Анкару начать антикурдскую операцию. Тем самым американцы намеренно стравили друг с другом своих же союзников, дабы сформировать новую зону нестабильности в САР и помешать работе стран-гарантов перемирия.

    «Вновь вмешались США, активизировались действия курдских формирований. В результате Турция была вынуждена решать свои региональные проблемы, связанные с защитой границ. При этом далеко не все выстраивается положительно между Ираном и Израилем, что также накаляет ситуацию. Кроме того, во многих районах Сирии вновь активизировались боевики, в том числе в окрестностях Дейр-эз-Зора. Все это необходимо серьезно обсудить и взвесить», — отметил политолог.

    Курды

    Эти проблемы, несомненно, требуют решения, и президенты стран-гарантов, очевидно, будут вместе работать над их урегулированием в рамках грядущего заседания в Анкаре. При этом необходимо, с другой стороны, сказать, что со времени переговоров Путина, Эрдогана и Рухани в Сочи в САР также наметился и ряд положительных тенденций, которые следует развивать. Собеседник ФАН убежден, что связанные с этим вопросы также будут на повестке в рамках будущей апрельской встречи президентов.

    «В то же самое время есть серьезные положительные шаги. Это, прежде всего, вывод гражданского населения из Восточной Гуты и практически окончательная ликвидация крупного террористического анклава в этом районе. То есть теперь правительственные войска САР, возможно, даже смогут сконцентрироваться на Дейр-эз-Зоре, чтобы полностью зачистить там территории от остатков террористических бандгрупп. Так что в целом перспектива дальнейшего развития ситуации в Сирии вырисовывается положительная», — считает Андрей Кошкин.

    Эммануэль Макрон

    Кроме того, в ходе заседания невозможно будет не коснуться и самых актуальных вопросов. Например, недавних сообщений о намерении Эммануэля Макрона увеличить военное присутствие Франции в районе Манбиджа, дабы защитить курдов от турецких войск, которые планируют продолжать зачистку Северной Сирии от курдских радикалов.

    «Пока что действий со стороны Франции как таковых еще не было, но одни сообщения уже могут вызвать опасения. Конечно, Париж будет поддерживать своих союзников в лице США и, соответственно, курдов. В какой именно форме они будут это делать — пока не очень понятно, но в любом случае их действия могут спровоцировать новые трудности в отношениях между сторонами конфликта», — предполагает собеседник ФАН.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #реджеп тайип эрдоган #россия #сша #сирия #турция #курды #сочи #анкара #дейр-эз-зор #иран #хасан рухани #манбидж #восточная гута #эммануэль макрон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Тулеев на видео объявил о своей досрочной отставке после трагедии в Кемерово

      7:22 1 Апреля 2018 950
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 1 апреля 06.00: курды притесняют жителей Ракки, требование к «Джейш Аль-Ислам» в Гуте
      1:20
      Сегодня

      Сирия: 128 человек покинули Восточную Гуту через гумкоридор Мухайям Аль-Вафедин за сутки

      1:09
      Сегодня

      Сирия: в ходе масштабной операции в Восточной Гуте освобождены 34 заложника

      0:33
      Сегодня

      Россия поставила под сомнение объяснения Британии по обыску самолета «Аэрофлота»

      23:19
      Вчера

      СБУ закрыла въезд российским дипломатам, высланным из США

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 4323

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      3191

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      3133

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2096

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1350
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Тулеев попросил о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области

      Тулеев попросил о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области

      6:59   1 Апреля 2018
      396
      Сирия: успехи в Восточной Гуте показали перспективность склонения боевиков к миру — МО РФ

      Сирия: успехи в Восточной Гуте показали перспективность склонения боевиков к миру — МО РФ

      1:25   1 Апреля 2018
      954
      Сирия: более 41 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

      Сирия: более 41 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

      1:15   1 Апреля 2018
      603
      Пушков назвал абсурдным договор Киева с Россией, который готовит МИД Украины

      Пушков назвал абсурдным договор Киева с Россией, который готовит МИД Украины

      0:01   1 Апреля 2018
      2632