Сирия: Путин, Эрдоган и Рухани исправят расшатанную США и курдами ситуацию в САР на встрече в Анкаре

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В среду 4 апреля в Анкаре состоится трехсторонняя встреча Турции, Ирана и России на высшем уровне, сообщили представители пресс-центра турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры государств, прежде всего, обсудят вопросы, связанные с урегулированием сирийского конфликта. Также пройдут двусторонние переговоры Владимира Путина с Эрдоганом и Хасана Рухани с главой Турции.

Напомним, Анкара, Тегеран и Москва выступают гарантами перемирия в Сирии. Это уже не первая подобная трехсторонняя встреча. Прошлая проходила в середине января текущего года в Сочи. Тогда президенты обсуждали, в первую очередь, подготовку к Конгрессу национального диалога сирийского народа.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковника запаса Андрея Кошкина, с тех пор ситуация в арабской республике претерпела серьезные изменения. Сложившаяся обстановка требует немедленного обсуждения на международном уровне, и потому, ожидается, что данные переговоры будут проведены очень своевременно и продуктивно.

«После той встречи, которая состоялась в Сочи, накопилось немало проблем. Тогда был замысел перевести сирийский конфликт из фазы военного противостояния в плоскость политического урегулирования. Этому был посвящен и Конгресс народа Сирии. Союзники были близки к тому, чтобы полноценно достичь этой цели, однако, конечно, не все участники двинулись в сторону направленных векторов развития», — заметил эксперт.

Конечно, сумятицу в очередной раз внесли Соединенные Штаты и союзные им курдские Демократические силы Сирии (SDF), подчеркнул он. Их деструктивные действия снова отложили срок окончания войны — Вашингтон вновь выступил катализатором нового конфликта, спровоцировав Анкару начать антикурдскую операцию. Тем самым американцы намеренно стравили друг с другом своих же союзников, дабы сформировать новую зону нестабильности в САР и помешать работе стран-гарантов перемирия.

«Вновь вмешались США, активизировались действия курдских формирований. В результате Турция была вынуждена решать свои региональные проблемы, связанные с защитой границ. При этом далеко не все выстраивается положительно между Ираном и Израилем, что также накаляет ситуацию. Кроме того, во многих районах Сирии вновь активизировались боевики, в том числе в окрестностях Дейр-эз-Зора. Все это необходимо серьезно обсудить и взвесить», — отметил политолог.

Эти проблемы, несомненно, требуют решения, и президенты стран-гарантов, очевидно, будут вместе работать над их урегулированием в рамках грядущего заседания в Анкаре. При этом необходимо, с другой стороны, сказать, что со времени переговоров Путина, Эрдогана и Рухани в Сочи в САР также наметился и ряд положительных тенденций, которые следует развивать. Собеседник ФАН убежден, что связанные с этим вопросы также будут на повестке в рамках будущей апрельской встречи президентов.

«В то же самое время есть серьезные положительные шаги. Это, прежде всего, вывод гражданского населения из Восточной Гуты и практически окончательная ликвидация крупного террористического анклава в этом районе. То есть теперь правительственные войска САР, возможно, даже смогут сконцентрироваться на Дейр-эз-Зоре, чтобы полностью зачистить там территории от остатков террористических бандгрупп. Так что в целом перспектива дальнейшего развития ситуации в Сирии вырисовывается положительная», — считает Андрей Кошкин.

Кроме того, в ходе заседания невозможно будет не коснуться и самых актуальных вопросов. Например, недавних сообщений о намерении Эммануэля Макрона увеличить военное присутствие Франции в районе Манбиджа, дабы защитить курдов от турецких войск, которые планируют продолжать зачистку Северной Сирии от курдских радикалов.

«Пока что действий со стороны Франции как таковых еще не было, но одни сообщения уже могут вызвать опасения. Конечно, Париж будет поддерживать своих союзников в лице США и, соответственно, курдов. В какой именно форме они будут это делать — пока не очень понятно, но в любом случае их действия могут спровоцировать новые трудности в отношениях между сторонами конфликта», — предполагает собеседник ФАН.

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