Саакашвили готовится к скорому возвращению на Украину

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Киев, 31 марта. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готовится к возвращению на территорию Украины. Об этом он сообщил эфире украинского телеканала NewsOne.

«Я готовлюсь к возвращению в Украину, украинские студенты должны готовиться к возвращению на Украину», — сказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии пояснил, что в ближайшее время у него состоится встреча с большой группой украинских студентов, которые учатся в туристических институтах Европы.

«Мы с ними устраиваем семинар по перспективам туризма на Украине. У меня есть большой опыт, потому что в Грузии мы начали меньше чем со 100 тысячами туристов, а закончили миллионами», — сказал Саакашвили.

Напомним, минувшим летом президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, в тот момент, когда политик находился за пределами страны. Позднее Саакашвили при поддержке сторонников прорвал оцепление на пограничном пункте во Львовской области, проникнув на территорию Украины из Польши. 16 февраля Саакашвили покинул территорию Украины, вылетев чартерным рейсом в Польшу. Позднее Саакашвили заявил, что он был незаконно выдворен с территории Украины. По его словам, он был задержан неизвестными людьми, которые насильно доставили его в аэропорт и отправили в Польшу.

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