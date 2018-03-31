Сирия: САА разблокировала главную автомагистраль Дамаска

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Дамаск, 31 марта. Армия Сирии впервые за семь лет разблокировала главную автомагистраль Дамаска, которая связывает столицу с основными провинциями страны, сообщили в командовании.

Основная трасса Сирии была заблокирована в течение последних семи лет после захвата террористами Восточной Гуты. Все это время из большинства сирийских провинций в Дамаск можно было попасть по объездной дороге.

«Этот успех обеспечил открытие главных транспортных дорог между Дамаском и центральными, северными районами, побережьем и через пустыню вплоть до границы с Ираком», — говорится в коммюнике командования САА.

Ранее сообщалось о выводе последней группы боевиков с южного форпоста Восточной Гуты, боевики пока контролируют единственный город пригорода Дамаска — Думу.

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