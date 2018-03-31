Сирия: правительственные войска освободили все города в Восточной Гуте

В закладки

Дамаск, 31 марта. Подразделения Вооруженных сил Сирии освободили от боевиков все города в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление командования сирийской армии.

«После ряда тщательно спланированных операций и боевых действий, выполненных нашими вооруженными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска», — говорится в заявлении.

Накануне города Джобар, Эйн-Тарма, Замальке и Эрбин были полностью освобождены от боевиков. В настоящее время подразделения Вооруженных сил Сирии проверяют здания и улицы на наличие мин и взрывчатки.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.