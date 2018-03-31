Сирия: последняя колонна с боевиками готовится к выезду из Восточной Гуты

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Дамаск, 31 марта. К выезду из Восточной Гуты в Идлиб готовится последняя колонна с боевиками и членами их семей, по данным источника — всего почти 3 тысячи человек.

Около трех тысяч человек готовятся к выезду из Восточной Гуты в направлении Идлиба. Отмечается, что сирийская армия восстановила контроль над всеми городами и поселениями в пригороде Дамаска. В командовании заявили, что в ходе операции в Восточной Гуте были ликвидированы огневые позиции боевиков. Пока под контролем террористов остается Дума.

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