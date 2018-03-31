Турция призвала Францию отказаться от авантюр в Сирии

В закладки

Анкара, 31 марта. Глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли призвал Париж отказаться от авантюр в Сирии.

Французский лидер Эммануэль Макрон ранее встретился с представителями курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-востоке САР. Макрон выразил надежду на возможность диалога между Анкарой и SDF при содействии Франции и других стран.

По данным издания Parisien, власти Франции решили направить войска для помощи курдам в сирийском Манбидже. Однако во французском МИД отметили, что Париж не планирует новую операцию на севере Сирии. В Турции резко отреагировали на позицию Франции, отметив, что любая поддержка террористических организаций является ошибкой.

«Надеемся, что Франция не пойдет на подобную авантюру», — заявил Джаникли, сообщает Anadolu.

Глава Минобороны Турции добавил, что после почти полного уничтожения ИГ1 (группировка запрещена в России) в Сирии у военных контингентов иностранных государств нет оснований оставаться в стране. И если Франция попытается разместить свои силы на севере Сирии, это будет расцениваться как оккупация, заключил министр.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.